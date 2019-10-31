В полиции заявили, что большинство ветеранов уехали из Золотого

В населенном пункте осталось десять волонтеров-ветеранов, оружие они вывезли в сопровождении полиции.

Большая часть из ветеранов, которые находились в Золотом, уехали оттуда, остались только десять человек.

Об этом в эфире программы «Нині вже» («Прямо сейчас») на hromadske сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

По его словам, сейчас в населенном пункте осталось десять волонтеров-ветеранов, оружие они вывезли в сопровождении полиции.

«Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело», — рассказал Троян.

Он добавил, что на протяжении последних двух дней «пошагово военные выполняют свои задачи, а Нацполиция — свои». Также в Золотом находится взвод Нацгвардии, который вместе с полицией охраняет общественный порядок.

Заместитель главы Нацполиции отметил, что внештатных ситуаций не было.

Напомним, разведение сил в Золотом продлится до 30 дней.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября в 12.00 в районе населенного пункта Золотое-4 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения. В частности, в районе Золотого силы и средства отводятся на расстояние 1 км, процесс должен продолжаться не более 30 дней.

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что никаких территорий во время разведения Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не оставили ни одного населенного пункта.