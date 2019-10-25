Люди или территория?

Что важнее: вернуть людей или территории? Очень часто вопрос в таком ключе ставит российская пропаганда. Мол, Украина хочет вернуть территорию, но отказывается слышать Донбасс. Причём, от имени Донбасса говорят исключительно представители Кремля, которые намерено «забывают» об оккупированном Крыме.

Сейчас команда украинского президента старается найти способ прекратить боевые действия на Донбассе. Объективно, вариантов немного. Особенно в ситуации маниакального желания Москвы сохранить свои оккупационные администрации «ЛДНР» на Донбассе.

Поэтому акцент делается на решении гуманитарных вопросов и попытке облегчить учесть украинцев в оккупации.

Обещали мир – и теперь дружно к нему движемся. Демонстрируем процесс

Там наши граждане, и за такие решения сложно упрекать.

Однако иногда складывается ощущение, что эта забота о людях в ОРДЛО подаётся исключительно как попытка на контрастах показать – как было до выборов президента и стало сейчас.

Обещали мир – и теперь дружно к нему движемся. Демонстрируем процесс.

Можно и нужно максимально упростить режим пересечения линии соприкосновения, сделать проще систему получения пенсий и пособий.

Можно признавать свидетельства о рождении и смерти, выданные оккупационными администрациями. Хотя лучше разработать механизм замены этих документов на аналоги украинского образца.

Однако всё это вряд ли решит главный вопрос войны и мира – возврат территорий.

На днях появилась информация, что Украина задолжала пенсионерам в ОРДЛО более 1,5 миллиарда долларов. Кто-то называет эту ситуацию «вопиющей», но проблему доставки этих денег решить непросто.

Пока существует сама эта линия соприкосновения, люди там будут жить в этом созданном Россией гетто

Можно, конечно, закупить в Бразилии лёгкие штурмовики Super Tucano и на парашютах сбрасывать деньги, но даже в этом случае нет гарантии, что самолёт не будет атакован российскими комплексами ПВО на обратном пути.

Представители власти сейчас размышляют, как создать комфортные условия для наших граждан по обе стороны линии соприкосновения.

Кажется, здесь и кроется главная ошибка. Это невозможно. Пока существует сама эта линия соприкосновения, люди там будут жить в этом созданном Россией гетто.

Только когда оно будет ликвидировано, Украина вернёт и территории, и людей.

Пример Мариуполя и Славянска нам в помощь.

Роман Цимбалюк