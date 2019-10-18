Агент ФБР исчез на оккупированном Донбассе, его тело нашли через три года - WSJ

Сотрудник исчез еще в 2015 году.

Внештатный сотрудник ФБР Билли Рейли 2015 года отправился на оккупированную часть Донбасса и почти сразу исчез. Его тело нашли через 3 года.

Американец следил за исламскими террористами на Ближнем Востоке и обличал людей, которые интересуются джихадом, передает ТСН, ссылаясь на расследование Wall Street Journal.

После того, как россияне сбили малайзийский "Боинг", Рейли отправился на ростовскую базу сепаратистского движения "Новороссия" и через некоторое время исчез при невыясненных обстоятельствах. Через три года его тело было обнаружено на территории оккупированной части Донбасса.

Как выяснили через четыре года журналисты WSJ, Рейли был жестоко убит. Теперь ФБР отрицает свою причастность к командировке агента и называет его поездку самовольным "путешествием". После публикации в WSJ вербовщик "Новороссии" заявил, что Рейли якобы жив, а к его исчезновению причастны россияне "из конторы".

17 июля 2014 года - в день сбития малазийского Boeing 777 - куратор Рейли Тим Рейнтджес попросил Билли "заняться исследованием" боевиков "ДНР". Одновременно Рейли случайно узнал, что его прадед был родом с Донбасса.

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Зимой 2015 года Билли сообщил родителям, что отправляется в Россию. По его словам, свою поездку он также обсудил с куратором и заполнил анкету добровольца "Новороссии". На оккупированную россиянами территорию он планировал попасть через Ростов-на-Дону в составе автоколонны с "гуманитарной помощью".

15 мая 2015 года Билли прилетел в Москву, в районе Курского вокзала он встретился с Михаилом Полынковим, участником "Новороссии", который занимался вербовкой наемников.

25 июня агент попытался пересечь границу Украины вместе с российскими наемниками, после чего перестал выходить на связь.

С августа 2015 года семья Рейли начала поиски сына, которые не приносили никакого результата, пока в ноябре 2018 года им не сообщили, что тело Билли нашли 10 июля 2015 года в водохранилище вблизи украинского села Дибровка на оккупированной части Донбасса, неподалеку от границы с Россией. Согласно свидетельству о смерти, причиной гибели стали "проникающие ножевые ранения в область грудной клетки". Рейли похоронили в Шахтерске, в 36 километрах от Дибровки.

Только в 2019 родители смогли перезахоронить тело сына в Детройте. Сторонники "Новороссии" утверждают, будто Билли Рейли жив, просто "сменил лицо". Однако тут же оговариваются: "Судьба шпиона более чем логична".