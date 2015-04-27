СМИ: немецкие дипломаты предупреждали об опасности для самолетов перед катастрофой MH17
09:16, 27 апреля 2015Война
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За два дня до гибели малазийского «Боинга» над Донецком германский МИД обращал внимание на опасность для гражданской авиации на востоке Украины.
REUTERS
Однако Берлин не предупредил об этом авиакомпании, пишет Эхо Москвы со ссылкой на «Зюддойче Цайтунг».
Это было связано с обстрелом транспортного самолёта украинских ВВС, который летел на высоте более 6 километров, пишет издание со ссылкой на секретные данные Министерства иностранных дел ФРГ.
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«Боинг-777", который летел из Нидерландов в Малайзию, был сбит в середине июля. Погибли 298 человек.
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