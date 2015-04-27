СМИ: немецкие дипломаты предупреждали об опасности для самолетов перед катастрофой MH17

Однако Берлин не предупредил об этом авиакомпании, пишет Эхо Москвы со ссылкой на «Зюддойче Цайтунг».

Это было связано с обстрелом транспортного самолёта украинских ВВС, который летел на высоте более 6 километров, пишет издание со ссылкой на секретные данные Министерства иностранных дел ФРГ.

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«Боинг-777", который летел из Нидерландов в Малайзию, был сбит в середине июля. Погибли 298 человек.