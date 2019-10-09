Суд на 2 месяца отправил за решетку американца, который воевал на Донбассе

Впервые Крейг Ленг попал в Украину в 2015-м году. Он присоединился к "Правому сектору" и год с ними провел на фронте.

Винницкий апелляционный суд арестовал на 60 суток гражданина США Крейга Ленга, который воевал против боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеСБУ разоблачила ФСБшника, который сбивал самолеты ВСУ и захватывал в плен украинских бойцовОтмечается, что на заседании 8 октября суд отменил решение предыдущей инстанции, по которому Ленг находился под домашним арестом. Судья объявил, что решение не может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Адвокат американца Дмитрий Моргун назвал решение суда несправедливым, отметив, что его подзащитный выполнял все требования суда первой инстанции относительно домашнего ареста. Также он выступил против экстрадиции Крейга Ленга в США, отметив, что на родине ему грозит смертная казнь за участие в войне на Донбассе.

Крейг Ленг – бывший американский военнослужащий, он воевал в Ираке и Афганистане. В 2015-м году впервые попал в Украину, где присоединился к «Правому сектору» и год провел на фронте на Донбассе. После изменений в законодательстве в 2016 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины, служил на передовой в районе Светлодарской дуги, но через несколько месяцев прекратил службу в украинской армии.

В США Ленга обвиняют в убийстве пожилых супругов в 2018 году. По данным журналистов, экс-военный и его товарищ пошли на преступление с целью ограбления, чтобы добыть денег и присоединиться к антиправительственным силам в Венесуэле. Ленга объявили в международный розыск. Сам американец отвергает эти обвинения.