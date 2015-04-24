В Новоазовске идентифицировали разведку 7-й военной бригады из России - Тымчук

Об этом заявил сегодня на брифинге в Верховной Раде член фракции "Народный фронт", военный эксперт Дмитрий Тымчук, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народного фронта».

Он отметил, что украинские разведчики зафиксировали дальневосточные части РФ в приграничных районах вблизи Донбасса.

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"Мы связываем это с тем, что тестируют наиболее боеготовные силы, а затем сформируют батальонно-тактические группы, которые перебросят на территорию Украины. Часть их уже вошла на территорию оккупированного Донбасса. Речь, в основном, идет о диверсионных спецназовских и разведывательных группах", - отметил Тымчук.

Кроме того, украинская разведка фиксирует возле украинских границ артиллерийскую разведку противника.

"В Новоазовске нами была идентифицирована разведка 7-й военной бригады из России", - сообщил военный эксперт.

Тымчук связывает такую активность диверсионных групп и артиллерийской разведки государства-агрессора с попыткой обнаружить место скопления и линию обороны украинских войск.

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"Таким образом мы констатируем, что Россия накопила значительное количество сил и вооружений около границ и формирует основные ударные группы на территории Донбасса, которые состоят из российских и местных боевиков, а также определенного процента регулярных войск Российской Федерации. Теоретического полномасштабного вторжения можно ожидать в любой момент. Это, очевидно, может быть после 9 мая, но готовность наших сил АТО отбить наступление должна быть уже сегодня", - резюмировал Тымчук.