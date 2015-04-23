В течение дня боевики 20 раз нарушили режим тишины на Донбассе.



Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«23 апреля ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции оставалась неспокойной. С полуночи до 18 часов незаконные вооруженные формирования провели 20 обстрелов позиций украинских войск, в основном из стрелкового оружия и минометов», - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в Донецкой области преступники 5 раз вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и дважды - из артиллерийских систем калибром 122 миллиметра, в очередной раз грубо нарушая Минские соглашения. Обстрелам из тяжелой артиллерии подверглись силы АТО в районе населенных пунктов Широкино, Пески, Авдеевка и Курдюмовка.

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Бандформирования также открывали огонь по нашим опорным пунктам неподалеку населенных пунктов Опытное, Кирово и Ленинское из минометов, противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Одновременно, в районе Мариуполя ночью и в первой половине дня наши подразделения зафиксировали пролет 6 беспилотных летательных аппаратов.