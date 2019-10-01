На украино-российской границе заметили микроавтобус с надписью "Груз 200"

Транспортное средство с российскими номерными знаками пересекло границу 28 сентября.

В Наблюдательной миссии ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области (РФ), граничащих с оккупированной частью Донбасса, заявляют, что заметили на украинско-российской границе микроавтобус с надписью "Груз 200".

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Как говорится в обнародованном сегодня отчете миссии, микроавтобус пересек границу из России на оккупированную часть Донбасса.

"28 сентября в 15:20 Наблюдательная миссия на пограничном пункте "Донецк" наблюдала за микроавтобусом, который пересекал границу из Российской Федерации в Украину. Микроавтобус имел надписи "Груз 200" и "Анубис - похоронные услуги". Транспортное средство было зарегистрировано в Российской Федерации и в салоне находилось четверо человек", - отмечают в миссии.

Отдельно сказано, что 26 сентября в 15:44 наблюдатели на этом же пограничном пункте видели микроавтобус с российскими номерными знаками с надписью "Ритуальные услуги - Вечность" (на русском языке). Это транспортное средство тоже пересекал границу с РФ на оккупированную часть Донбасса. В 23:46 это транспортное средство вернулось обратно в Россию.