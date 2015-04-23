Боевики из минометов обстреляли Пески: минимум трое раненых

Об этом LB.ua сообщила волонтер ОО «Крылья Днепра» Ольга Голубева, помогающая нескольким подразделениям 93-й ОМБр.

Один из раненых – военнослужащий 7-й роты 93-й бригады с позывным Калина, он получил осколочные ранения ног и лица, - передала со слов военных Голубева. По ее данным, возле бойца разорвалась мина запрещенного калибра 120 мм.

«Через 10 минут - еще двое раненых на соседней позиции», - добавила Голубева.

Все пострадавшие от обстрела госпитализированны в больницу Мечникова в Днепропетровске.

Вместе с тем, "Громадське.ТВ" со ссылкой на бойцов 93-й бригады сообщило о четверых раненых.

"В результате обстрела были ранены четверо военнослужащих. Сейчас одного из раненых бойцов оперируют", - говорится в сообщении.