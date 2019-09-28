Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов нет.

На Донбассе с начала суток оккупанты 9 раз прицельно обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил во время брифинга.

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«В общей сложности враг осуществил уже девять прицельных обстрелов, из них дважды, ночью и утром, применив минометы по защитникам Новолуганского. Со стороны поселка Доломитное оккупанты выпустили 10 мин 82-го калибра и вели огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов», - сказал он.

По словам Гуцуляка, кроме этого, сегодня боевые действия продолжались в районах н.п. Марьинка, Лебединское, Водяное и Павлополь, где оккупанты прицельно применяли по защитникам Украины преимущественно гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

Он добавил, что украинские защитники несколько раз подавляли вражескую вооруженную активность дежурными средствами.

Согласно имеющейся информации, потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток в результате вражеских прицельных обстрелов нет.

Гуцуляк подчеркнул, что подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся наготове к коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября на Донбассе оккупанты 24 раза нарушили режим тишины, погиб один украинский военный.