Жители Хутора Вольного на Луганщине начали ремонтировать свои дома с надеждой на мир (видео)

Пока что жители спокойны, ведь их Вольная улица находится под контролем украинских Вооруженных сил.

В возвращенном под украинский контроль Хуторе Вольный на Луганщине жители начали отстраивать свои дома.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В сводках операции Объединенных сил это место фигурирует как Хутор Вольный, местные же называют его просто улица Вольная.

По улице вольной хорошо видно – война здесь была недавно и дырки в заборе еще даже не успели заржаветь.

Так, жители начали ремонтировать побитый обстрелами дом. Весной во двор прилетело два снаряда: дом побило, хозяйку контузило. Деньги на ремонт жилья дали норвежские доноры.

Разведение войск может начаться именно с этой улице и именно эти жители узнают об этом первыми среди гражданских. Пока же жители успокаивают: все находятся на своих позициях, а их Вольная улица под контролем украинских Вооруженных сил.