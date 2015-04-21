Укроборонпром заявляет, что танки "Оплот" выгоднее продавать, чем использовать

Как сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", который объединяет основные оборонно-промышленные предприятия Украины, об этом сказал первый заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Сергей Пинькас.

По его мнению, часть оборонной продукции, которая не является необходимой для решения боевых задач в зоне АТО, необходимо продать за границу, а за полученные средства модернизировать украинскую армию.

"Булат" изготавливают в Харькове, на заводе имени Малышева, они стоят на вооружении и активно используются в зоне АТО. А «Оплот» выгоднее экспортировать, чем использовать на войне. Экспортная цена «Оплота» - $ 4,9 млн. Лучше его продать и за полученные деньги отремонтировать и модернизировать несколько десятков Т-64 до уровня «Булата», - цитирует Пинькаса пресс-служба концерна.

Читайте такжеПорошенко: обеспечение армии новейшим вооружением приобретает системный характерОн также отметил, что сейчас нет острой необходимости в танках в зоне АТО, а украинские военные в первую очередь нуждаются бронетранспортерах и бронированных автомобилях.

«В той местности, где сегодня идут бои, нужны в основном БТР или бронеавтомобили, а не танки. А для выполнения танковых задач вполне подходят и модернизированные Т-64 и Т-72», - считает заместитель гендиректора «Укроборонпрома».

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" в 2015 году планирует выпустит 40 танков "Оплот", а в 2016 году выйти на уровень производства в 100-120 единиц в год. Также в текущем году концерн планирует выпустить 150 машин "Дозор-Б", модернизировать БМП-1 и предоставить на вооружение ВСУ новую боевую машину пехоты на базе танка Т-64.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.