Боевики 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе – ООС

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

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"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 4 обстрела позиций Объединенных сил: недалеко от Николаевки с направлении Докучаевска, вблизи Богдановки из направления Петровского и дважды неподалеку Водяного по направлению к Ужовке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстреливал позиции украинских военнослужащих вблизи Золотого в направлении из Садового и недалеко Орехового по направлению Березовского.

О потерях в рядах Объединенных сил не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Березового, Водяного, Майского, Крымского.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных не было.