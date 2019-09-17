Только с паспортом РФ: боевикам на Донбассе поставили условие для «службы»

Командование ВС РФ ускоряет т.н. «паспортизацию» населения на временно оккупированной территории Донбасса путем изменения порядка прохождения военной службы.

С октября этого года в подразделениях оккупационных войск на Донбассе будут служить только лица с российскими паспортами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, ссылаясь на украинскую разведку.

По словам Прауты, командование ВС РФ принимает меры для ускорения т.н. «паспортизации» населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

«В частности, с 1 октября в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке», - сказал он.

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Представитель Минобороны отметил, что увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме того, по его словам, таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощеннм получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей грозит Минскому процессу и ставит под угрозу меры, направленные на обеспечение мира гражданам Украины.

5 августа МИД Эстонии заявило, что не признает паспорта РФ, выданные гражданам Украины на оккупированном Донбассе.