Боец батальона "Карпатская Сечь": на востоке происходит полноценная война, а не АТО
Участник обороны Донецкого аэропорта считает, что сокрытие полноценной войны на востоке Украины под видом АТО является результатом победы агитационной машины Кремля.
Боец добровольческого батальона "Карпатская Сечь", участник обороны Донецкого аэропорта Николай Тихонов считает, что сокрытие полноценной войны на востоке Украины под видом проведения антитеррористической операции, а также проведение бесед о сепаратистах и террористах является результатом победы агитационной машины Кремля.
Об этом он сказал во время записи телевизионной программы «Восток+Запад», которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 18 апреля в 17:00.
В частности, Тихонов выразил убеждение, что на востоке Украины происходит настоящая полноценная война, а не кампания, которую назовут антитеррористической операцией, которая скрывает реальное положение вещей, которые происходят на востоке Украины. "На востоке у нас есть противостояние с нашим извечным противником, это с Россией. На востоке у нас есть предатели, которые сотрудничают с оккупантами... и на востоке у нас есть оккупированные территории...", - сказал боец батальона "Карпатская Сечь".
Читайте такжеDie Zeit: Слишком много выстрелов
"Надо признать, что это, на мой взгляд, никакая не террористическая угроза. И кстати, у меня еще есть мнение по этому поводу, что то, что мы называем этих людей сепаратистами, террористами - это большая победа агитационной машины Кремля, которая нас всех ввела в такое поле, где мы не видим главного, а главное то, что мы столкнулись, опять таки, с нашим врагом, и здесь вопрос идет, победим ли мы в этой войне, будем ли мы уничтожены как нация, как независимое государство", - отметил Тихонов.