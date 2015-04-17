Боец батальона "Карпатская Сечь": на востоке происходит полноценная война, а не АТО

Боец добровольческого батальона "Карпатская Сечь", участник обороны Донецкого аэропорта Николай Тихонов считает, что сокрытие полноценной войны на востоке Украины под видом проведения антитеррористической операции, а также проведение бесед о сепаратистах и террористах является результатом победы агитационной машины Кремля.

Об этом он сказал во время записи телевизионной программы «Восток+Запад», которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 18 апреля в 17:00.

В частности, Тихонов выразил убеждение, что на востоке Украины происходит настоящая полноценная война, а не кампания, которую назовут антитеррористической операцией, которая скрывает реальное положение вещей, которые происходят на востоке Украины. "На востоке у нас есть противостояние с нашим извечным противником, это с Россией. На востоке у нас есть предатели, которые сотрудничают с оккупантами... и на востоке у нас есть оккупированные территории...", - сказал боец батальона "Карпатская Сечь".

Читайте такжеDie Zeit: Слишком много выстрелов

"Надо признать, что это, на мой взгляд, никакая не террористическая угроза. И кстати, у меня еще есть мнение по этому поводу, что то, что мы называем этих людей сепаратистами, террористами - это большая победа агитационной машины Кремля, которая нас всех ввела в такое поле, где мы не видим главного, а главное то, что мы столкнулись, опять таки, с нашим врагом, и здесь вопрос идет, победим ли мы в этой войне, будем ли мы уничтожены как нация, как независимое государство", - отметил Тихонов.