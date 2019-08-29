"Солдаты удачи". Нужны ли Украине частные военные компании

В Украине снова поднят вопрос легализации частных военных компаний. Их, из-за ситуации в стране, которая пять лет живет в условиях войны на Донбассе, уже создано немало. В мировой практике не существует иного способа контролировать происходящее, чем законодательно установить правила в этой сфере. А проблема растет ошеломляющими темпами. По данным СБУ, на руках у украинцев уже находится около пяти миллионов только стрелкового оружия. Кроме того, тысячи мужчин в возрасте от 20 до 60 лет перенесли посттравматический шок, побывав на поле боя и увидев смерть своими глазами. Они не могут вернуться в социум, войти в мирную жизнь, пережив весь ужас войны. При этом, в Украине до сих пор нет госпрограммы их социальной реабилитации.

Именно поэтому новостные ленты и сообщения телеканалов все больше представляют из себя криминальную хронику, в которой, зачастую, фигурируют бывшие АТОшники. Они становятся участниками рейдерских захватов, криминальных разборок, или просто бросают в окно «оппонента» гранату…

Эксперты уверяют, что выходом из создавшейся ситуации могла бы стать легализация деятельности частных военных компаний. Это – коммерческие предприятия, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, эскортом, защитой и обороной, нередко - с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и консультированием. И все они будут под контролем государства, где «солдаты удачи» найдут для себя легальное применение.

ЧВК в мировой практике

Истоки легальных частных военных компаний идут из США. Одной из наиболее известных ЧВК является американская охранная фирма Blackwater («Черная вода»). Она была основана в 1997 году. Blackwater принимала активное участие не только в военных действиях, но и в спасательных операциях, к примеру, в ликвидации последствий самого разрушительного урагана в истории США «Катрина». В 2009 году структуру переименовали в Xe Services LLC, в 2010 году она стала называться Academi. Сейчас компания специализируется на заказах в проведении военных операций и сопровождении грузов. Ее подразделение Blackwater Maritime Solutions готовит спецназ военно-морских сил многих стран.

Второй крупнейшей частной военной компанией в мире является, основанная в 2004 году, британская G4S. Численность ее сотрудников превышает 600 тысяч человек. Представительства этой частной военной корпорации есть в 125 странах мира, в том числе в Украине. В 2008 году G4S начала обеспечивать безопасность на крупных музыкальных и спортивных соревнованиях.

Существующая практика легализации частных военных компаний (их миллиардный - в денежном выражении – успех) привела к тому, что они стали законными во Франции, Израиле, Германии, Индонезии и т.д. Дошло и до того, что признать их законодательное поле было решено на мировом уровне.

Так, в 2008 году 17 государствами был подписан «Документ Монтре», регламентирующий деятельность не только частных военных компаний, но и государств места регистрации подобных предприятий, а также государств-получателей услуг. Он не является юридически обязательным, но содержит четкую выборку правил игры на этом рынке, с учетом международно-правовых обязательств и передовой практики. На сегодняшний день количество подписантов документа только растет.

В Украине о частных военных компаниях громко заявили в 2018 году, был даже разработан соответствующий законопроект, вот только в сессионный зал он так и не попал. Сегодня об этой «военной» проблеме заговорили снова. Чтобы разобраться в ситуации, УНИАН пообщался с военным экспертом Олегом Ждановым.

Нужны ли Украине частные военные компании?

Частные военные копании распространены во всем цивилизованном мире. К сожалению, есть такие услуги, когда нужно решать вопросы вне правового поля.

Это как?

Здесь ярким примером может быть Россия. Она защищает в Африке местных диктаторов, которые им поставляют алмазный сырец. И делается это руками частных военных компаний. У нас на Донбассе тоже воевала российская частная военная компания «Вагнера». По документам она проходит как газпромовская охранная фирма. У Франции вообще есть иностранный легион – вооруженное подразделение, которое снабжается правительством страны техникой и вооружением, но если боец попал в плен, то ты – никто, и Франция тебя не знает. Но если ты отслужил полный контракт, то, кем бы ты ни был, ты – гражданин Франции. Зато у этой страны нет проблем с колониями, они наводят порядок «огнем и мечем», руками иностранного легиона, который, по сути, является частной военной компанией.

В Украине частных военных компаний нет. И дело дошло до того, что у нас некому охранять ряд государственных стратегических производств. Но если мы хотим прийти к цивилизованному принципу построения государства, то в военно-промышленном комплексе у нас доля государства должна быть ноль процентов. Такова мировая практика. Это касается и США, и Британии, и Израиля. Германия контролирует лишь 5% ВПК, но это касается исключительно пороховых взрывчатых веществ.

К примеру, завод «Южмаш». Это - частное предприятие и режимный объект. Кто его должен охранять? Этим должна заниматься не охрана с дубинками, а частная военизированная компания, со штатным вооружением (на уровне стрелкового), плюс легкие бронемашины. И все это будет соответствовать мировой практике. Украине от этого никуда не деться.

Но ведь в Украине есть много частных охранных, в том числе военизированных, компаний?

Мы сейчас пытаемся перейти из стадии дикого капитализма – от «дикого» накопления капитала, вопреки законам (причем у нас произошло худшее – полное слияние капитала и власти), к цивилизованному капитализму. А в этом контексте все отечественные частные военные компании нужно легализовать. Пока такого нет. Их нельзя тупо запретить, так как такой шаг будет иметь непредсказуемый эффект. Это касается и закона о свободном владении оружием. Его необходимо принять, иначе ситуация может выйти из-под контроля.

Частные военные компании родом из США?

Действительно, прародителями ЧВК являются Соединенные Штаты Америки. В Англии и вовсе существует международная военная корпорация. Есть ее представительство и в Украине. Она предоставляет частные услуги по охране, эскорту.

В России эта практика тоже процветает?

Да, она переняла «основы» у США, но вот только все военные российские компании – нелегалы. Федерального закона о ЧВК не существует. Есть только закон о частных охранных фирмах, которые «непонятным» образом получают лицензию у силовых структур на оружие. В России в этой сфере полный бардак и беспредел. И если Рада примет закон о ЧВК, то у нас в этом сегменте будет полный порядок.

На чем в законе о ЧВК должен быть сделан главный акцент?

Основное - в нем должно быть то, что государственные силовые структуры, в частности СБУ, должны иметь полный контроль над частными военными компаниями. Владеть информацией об их численности, вооружении, вплоть до того, в каких операциях они участвуют, особенно на территории Украины. Тут нужен жесткий аудит. За пределами страны – пусть вляпываются куда угодно.

А почему не должно волновать, что наша военная компания делает за рубежом?

Потому что есть институт государства, который работает исключительно в рамках государства. Частная военная компания может выполнять частные заказы за пределами Украины. Ответственность за это несет владелец ЧВК. Государство сюда впутывать нельзя. Внутри страны СБУ отвечает за безопасность и контрразведку, причем, вместе с Национальной гвардией. И поэтому контроль частных военных компаний будет их задачей.

А почему сейчас снова поднялся вопрос закона о частных военных компаниях?

Просто мы сейчас подошли к той черте, когда все, что происходит, нужно, как говорится, возглавить, чтобы предотвратить. В 2015 году государство потеряло монополию на применение силы. Думаю, это было сделано умышленно со стороны Петра Порошенко, чтобы породить беспредел, в том числе с войной на востоке. Для того, чтобы взять процесс под контроль, нужно легализовать частные военные компании, таким образом, поставив их в жесткие рамки закона. Грицак - яркий представитель СБУ - заявлял, что около пяти миллионов стволов находятся на руках у населения. И никто его никогда не сдаст, особенно, с учетом ситуации в стране. Значит - нужно его легализовать, то есть, взять под контроль, как ЧВК. В законе о частных военных компаниях нужно все четко прописать – от «а» до «я»: это касается и выдачи лицензий, и набора сотрудников, и разрешения на вооружение, его вывоз при выполнении частного заказа за рубеж.

Из-за пережитых военных действий тысячи бывших АТОшников не могут вернуться к мирной жизни, в социум. Создание частных военных легальных компаний поможет решить эту проблему?

Для таких людей мы просто найдем отдушину. Многие уже не видят себя в социуме, только с гранатой и автоматом. Так уж получилось. Есть люди, которые, после пережитой крови, не могут восстановиться. Этим пользуются, их набирают в нелегальные фирмы. А, приняв соответствующий закон, мы четко сможем разграничить, кто действует в его рамках, а кто нет. Тем самым, поможем и попавшим в переделку ребятам. Они пойдут работать в частные военные компании, их будут отправлять на задания и за это они будут получать неплохие деньги. Это – их выбор. Правда, по статистике, до 90% наемников погибают.

Вся ответственность за набор наемников, их психологическое состояние, лежит на хозяине компании. Но практика свидетельствует, что набираются как раз безбашенные, кто готов рисковать своей жизнью. Именно такими людьми высока вероятность выполнения поставленной задачи, особенно, если она связана с боевыми действиями.

Закон о ЧВК необходим. Что такое закон – это правило, которое устанавливает государство. И чем точнее государство выпишет правовые нормы, тем больше оно облегчит себе задачу по контролю того или иного действия. Поэтому, чем четче в законе о частных военных компаниях оно выпишет правила, тем больше оно себя обезопасит.

По информации из СМИ, команда президента Зеленского, вроде бы, уже готовит законопроект о частных военных компаниях. Военных экспертов к его разработке привлекали, к примеру, вас?

Могу вас разочаровать, экспертов не приглашали. Особенность команды Зеленского заключается в том, что у нее есть свой скрытый план. Я точно знаю, что есть свой штаб, который состоит из 25-30 человек, и он не анонсирует никому свои планы. Последняя цифра, которая была озвучена представителем президента в парламенте, – приблизительно 300 законопроектов уже готовы. Мы, эксперты, даже списка этих документов не знаем. Но единственное, что вселяет надежду, что план военной доктрины писался международными институтами. То есть, все будет подобием устройства США или Великобритании. Надеюсь, что таким образом законопроекты будут цивилизованными. Я лично общался с Разумковым (Дмитрий Разумков - председатель партии «Слуга народа», один из руководителей избирательной кампании Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года), предложил помощь, чтобы не было проб и ошибок, ведь внутренние проблемы играют свою роль – некая адаптация внешних правил необходима. Он мне сказал – спасибо, у нас все есть. Таким образом, внутренние исследования и эксперты оказались за бортом.

Я бы порекомендовал всем запастить валидолом. В лучшем случае, многие будут удивлены позицией президентской компании. Очень хорошо, что на сегодня СМИ – рупор информирования президента, и он на это реагирует, причем сразу. Во власти должны понять, что главное – адаптировать мировую практику, учитывая украинские реалии. Дьявол, как известно, кроется в деталях. В законе о частных военных компаниях нужно учесть национальные особенности государства.

Нана Черная