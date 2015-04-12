Штаб АТО предупреждает об информационной провокации боевиков

Как заявил замкомандующего силами АТО Валентин Федичев, в период с 12 по 13 апреля в сети Интернет будет распространяться видеоролик, в котором боевая бронированная машина с польскими (или немецкими) государственными флагами (БТР, БМП, МТЛБ) будет атаковать позиции "народных ополченцев ДНР" в районе Авдеевки.

"В комментариях будет говориться, что "позиции ополченцев атакованы польским (немецким) подразделением".Официально сообщаем, что ни польских, ни немецких подразделений в составе сил АТО никогда не было и нет", - заявил Федичев.

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"Это провокационное сообщение пророссийских СМИ и контролируемых ими интернет-ресурсов предназначено для возложения на Украину ответственности за нарушение выполнения п. 10 "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года", которым предусмотрен вывод вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ", - пояснил замкомандующего АТО.