Американские сенаторы готовят новое обращение к Обаме о поставках оружия Украине

Как сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA, глава Группы поддержки Украины в Сенате США (Senate Ukraine Caucus) сенатор Дик Дурбин встретился с представителями украинской общины в Чикаго, чтобы обсудить его участие в конференции Аспенского Института по конфликту в Украине. В конференции, которая состоялась в Берлине, приняла участие большая делегация американских политиков, в том числе шестеро сенаторов и девять членов Палаты представителей.

Дурбин считает, что наряду с расширением гуманитарной помощи Украине Соединенные Штаты должны предоставить Украине оборонительное вооружение. Он отметил, что согласен со своими коллегами-республиканцами сенаторами Джоном МакКейном и сенатором Марком Кирком, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине возможность должным образом защитить себя от российской агрессии.

Дурбин сообщил, что сенаторы получают рекомендации от Чикагского совета по международным отношениям относительно того, какое вооружение может быть наиболее целесообразным для Украины. По словам сенатора, шесть из семи систем, которые рассматриваются, имеют оборонительный характер, в том числе это разведывательные беспилотные летательные аппараты и ракеты отслеживания, которые могут автоматически и точно бить по целям, из которых выходят ракеты противника.

По словам сенатора, украинская армия не имеет такого высокоточного вооружения.

Читайте такжеКонгрессмены США призвали Обаму увеличить помощь УкраинеОн уточнил, что оборонительные системы будут предоставлять только Министерству обороны Украины, а не добровольческим батальонам.

На следующей неделе Дурбин намерен созвать встречу с представителями Группы поддержки Украины в сенате, чтобы официально пригласить системы вооружения у Белого Дома.

Как сообщал УНИАН, группа сенаторов США неоднократно призывала Обаму предоставить Украине оружие.

Также Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой призвала президента отправить Киеву вооружение.

В марте США выделили Украине партию дополнительной нелетального военной помощи Украине стоимостью 75 млн долларов - дроны, системы связи, радары для определения минометных и артиллерийских позиций, приборы ночного видения и другие средства, а также 230 военных автомобилей.

Посол США в Украине (2003-2006 годы) Джон Хербст считает, что Вашингтон этого года примет решение о поставках Украине оружия.

13 марта президент Петр Порошенко сообщил, что Украина заключила договоры на поставки оружия, в том числе летального, с 11 странами Европейского Союза.