Несколько бойцов ОУН остались в Песках "сдавать дела" 93-й бригаде

12:17, 12 апреля 2015
Война
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Бойцы батальона ОУН частично остаются в населенном пункте Пески на Донетчине.

Фото: Роман Бочкала

Большая часть добровольческого формирования отошла на слаживание с линии боя. Остальные передает дела подразделениям 93 механизированной бригады, сообщает 5 канал.

Читайте такжеБатальон ОУН выводят из Песков - Минобороны"На данный момент мы пришли к определенному компромиссу, что часть батальона сейчас снимается с Песков, но на точках остаются несколько человек, наших ОУНовцев, которые далее показывают и тренируют солдат, которые туда заехали. Потому что там очень зеленые солдаты, которые вообще только учатся и не знают территории", - говорит Боглан Тыцкий, начальник штаба добровольческого батальона "ОУН".

Напомним, ночью сообщалось, что бойцы ДУК ПС и батальона ОУН оставили Пески.

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