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С начала суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны боевиков не зафиксировано - штаб ООС

21:41, 23 августа 2019
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook.

"На протяжении текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 22 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Теги: #обстрелы боевиков#ООС