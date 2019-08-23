С начала суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны боевиков не зафиксировано - штаб ООС
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны боевиков не зафиксировано.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook.
"На протяжении текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 22 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.