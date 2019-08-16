Убегали контуженные и испуганные: в сети опубликовали видео удара ВСУ по боевикам

Шестерых боевиков на Донбассе от ликвидации спас "аборт".

В зоне ООС на Донбассе украинские военные едва не ликвидировали шестерых оккупантов.

Об этом сообщается на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

Террористы остались в живых лишь из-за "абортf". Это слово из военного сленга, которое означает изъятие из ствола миномета мины, давшей осечку.

"После заброса мины в ствол не срабатывает вышибной патрон, поэтому мина со взведенным взрывателем остается в стволе. Двое военных наклоняют миномет, чтобы мина вышла из ствола. Еще один солдат ловит мину руками. Мало того, что процесс очень напряженный и опасный, так еще и сбивается прицел. Корректировщику приходится заново пристреливаться", - говорится в сообщении.

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Именно такой случай спас от ликвидации шестерых боевиков, отмечают в Фонде.

"В тот вечер они, как всегда, обстреливали наши позиции. Уверенные в себе российско-террористические бандформирования даже не догадывались, что в 100 метрах от них уже висит коптер, и минометный взвод готов давать ответ. Несколько мин на пристрелку, потом попадаем просто во вход, и наконец прямое попадание в "укрепку". Переключаем на фугас, чтобы пробить бетонную крышу, - и "аборт"... Пока минометчики 20-го ОМПб 93-й ОМБр Холодный Яр принимали "роды", контуженные и перепуганные террористы убежали по окопу", – говорится в сообщении.

Напомним, на 15 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.