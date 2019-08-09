В Луганской области завершился первый этап разминирования

Полностью разминированы территории четырех населенных пунктов.

На территории Луганской области завершился первый этап разминирования.

Об этом заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, передает пресс-служба ведомства.

По словам Комарницкого, саперы и пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям очистили от взрывоопасных предметов около 44 га сельскохозяйственных земель, а также 16 га территории дорог и лесополосы.

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В частности, очищенными и проверенными считаются территории населенных пунктов Красный Деркул, Широкий и Красная Таловка Станично-Луганского района, а также с. Нижнебараниковка Беловодского района.

Разминирование территории вокруг КПВВ Станица Луганская, в частности, у разрушенного моста продолжается.

"Владельцам проверенных земельных участков рекомендовано принять во внимание риски, связанные с фактором российской агрессии, проникновение диверсионных групп для установления взрывоопасных предметов", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.