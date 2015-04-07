Российские СМИ обвинили Украину в монопольном производстве "Буков"

Об этом говорится в сюжете российского телеканала НТВ за 5 апреля (с 3:40).

"Юрий Кнутов (директор музея войск противовоздушной обороны - ред.), бывший офицер ПВО, который прекрасно знает все особенности системы "Бук", уверяет, что эта модификация пусковой установки была придумана, выпускалась и до сих пор выпускается только в Украине, в Запорожье", - говорится в сюжете.

Читайте такжеРоссийский канал выдал Луганск за Красноармейск, чтобы обвинить Украину в катастрофе MH17Военный эксперт Сергей Згурец прокомментировал для Радио Свобода такую информацию. Он подчеркнул, что Украина системы «Бук» использует, но не производит.

«Украина использовала лишь те версии образцов «Бук», которые она получила после распада Советского Союза, за это время никаких работ, связанных с созданием или производством какого-то «украинского» «Бука», не делалось. Фактически и сегодня вопросы модернизации «Буков» в Украине в полной мере не решены. Эти «Буки» изготавливались только на предприятиях России. Ни одно предприятие (в Украине - ред.) «Буки» не изготавливало, они осуществляли отдельную модернизацию отдельных элементов этой системы, заменяли там лампы на транзисторы... Но это никаким образом не позволяет говорить, что они изготавливались на территории Украины или какого-либо другого постсоветского государства», - заявил Згурец.