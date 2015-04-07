Армия и милиция не подтверждают информацию о взрыве в Мариуполе

09:45, 07 апреля 2015
Война
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Когда по Мариуполю прокатился звук, похожий на мощный взрыв, в городе и окрестностях боевых действий не происходило.

REUTERS

Об этом сообщил 0629 пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов.

В пресс-службе городского управления милиции проинформировали, что на 8:45 заявлений о взрыве не поступало.

Читайте такжеСМИ: по Мариуполю ночью прокатился звук, похожий на мощный взрывРанее издание сообщало, что около 02:16 ночи жители города проснулись от внезапного  звука, похожего на взрыв.

От звуковой волны  сработали сигнализации в машинах, находящихся  в районе центра города.

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