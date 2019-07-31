КПВВ «Гнутово» временно прекратил работу из-за взрывов боеприпасов

Работа пропускного пункта будет возобновлена после стабилизации ситуации.

В контрольном пункте пропуска въезда-выезда «Гнутово» прекращен пропуск граждан из-за детонации боеприпасов в результате возгорания травы.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

В частности, решением командующего Объединенными силами в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» с 14.00 введен режим «Красный». Контрольно-пропускные операции временно прекращены.

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"В настоящее время в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, следующего через линию разграничения. Пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ «Гнутово» будет возобновлен после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.