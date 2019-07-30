Минометы и реактивные огнеметы: боевики нарушили перемирие на Донбассе, ранен военный

Военный пострадал в результате подрыва на вражеской мине.

29 июля боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – миномета калибра 82 мм.

Также противник открывал огонь по украинским защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Каменка, Гнутово и Водяное.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток оккупанты один раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Луганского.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.