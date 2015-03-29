Боевики "ЛНР" совершили набег на украинскую сторону Донца, расстреляв более 80 овец
13:22, 29 марта 2015Война
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Снайперы из террористической организации «ЛНР» в Станично-Луганском районе расстреляли стадо овец.
REUTERS
Как сообщает пресс-служба председателя Луганского военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в селе Болотенное на берегу Северского Донца снайперы так называемой «ЛНР» методично расстреляли целую отару овец, которая принадлежала местному фермеру.
Читайте такжеБоевики отбирают у жителей Донбасса свиней и грабят погребаТаким образом снайперы боевиков, обосновавшихся на противоположном берегу Северского Донца, упражняются в стрельбе. Они целились преимущественно в шеи животных.
Большую часть «добычи» (около 80 туш) боевики, переправившись через реку, забрали себе на еду. Раньше животных террористы расстреливали в четверг, 26 марта.
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