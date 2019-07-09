Удар эквивалентом в 250 мин: боевики показали, как обстреляли позиции ВСУ с противоминной установки (видео)

Обстрел произошел 29 июня, по данным украинских военных, потерь тогда не было.

Боевики "ДНР" на своих страницах в соцсетях опубликовали видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины неподалеку Марьинки с противоминной установки УР-83П.

Об этом пишет пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила.

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"На этом видео боевики дерзко зафиксировали собственные преступления против гражданского населения и бойцов, которые обороняют окраины Марьинки. Данное видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо из жилых улиц н.п. Александровка, надеясь, что Вооруженные Силы Украины, поддавшись провокации, откроют огонь в ответ, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что передали соответствующее видео в СЦКК.

Как сообщают боевики, обстрел был осуществлен из установки УР-83П. Это противоминная установка, которая предназначена для прохождения минного поля, путем его подрыва и создания ряда траншей. В то же время, боевики использовали ее для атаки на позиции ВСУ.

Напомним, в штабе ООС сообщили, что в последнее время на Донбассе участились случаи, когда люди подрываются на неустановленных взрывных устройствах. Также подрывается техника в районах, которые расположены подальше от мест ведения боевых действий. В частности, во время следования непроверенным маршрутам движения.