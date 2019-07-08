Сегодня боевики на Донбассе 8 раз обстреляли украинских военных

В результате обстрелов потерь среди украинских бойцов нет.

С начала суток оккупанты на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, и стрелкового оружия.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили 4 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности ОТГ "Север" - также 4 обстрела.

«В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», - сообщили в штабе ООС.

Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки, 7 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.