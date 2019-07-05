Зеленский заявил, что завершать войну и восстанавливать Донбасс надо параллельно

Зеленский анонсировал проведение осенью большого инвестиционного бизнес-форума в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость параллельного завершения войны и восстановления Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Краматорске во время представления нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

«Вопрос, о котором я буду без устали повторять и говорить – это прекращение огня… Мы хотим все сделать и передаем постоянные сигналы по поводу прекращения огня», - заявил Зеленский.

«Я думаю, чтобы решать множество вопросов, которые связаны с гуманитарными, социальными миссиями на Донбассе, нам не надо все время говорить, что те виноваты, виновата война. Мы обязаны это сделать параллельно. Параллельно заканчивать войну и параллельно думать о наших людях и действительно восстанавливать Донбасс», - сказал он.

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Кроме того, Зеленский анонсировал проведение осенью большого инвестиционного бизнес-форума в Мариуполе для восстановления Донбасса.

«Мы приглашаем туда инвесторов из всех стран. В Канаде я уделил этому 19 встреч, мы и с диаспорой говорили. В Германии, во Франции встречался с бизнесом и объяснял, как это важно сегодня инвестировать в Донбасс, чтоб на временно оккупированной территории люди видели, что у нас действительно меняется страна», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Зеленский на конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто заявил, что на восстановление Донбасса требуется более 10 млрд евро.