У Зеленского хотят открыть в пунктах пропуска на Донбассе центры админуслуг и рынки

По словам советника команды президента Никиты Потураева, людей нужно встречать с открытым сердцем и душой.

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе должны стать более комфортными, а рядом с ними необходимо открыть центры предоставления админуслуг, рынки магазины и пункты медицинской помощи.

Об этом заявил советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, сообщают «Новости Донбасса».

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«Мы создаем правильные позиции - это не только военные блиндажи. Правильные позиции - это КПВВ со всем комплексом услуг. И не декларативное, а фактическое привлечение людей из Крыма и ОРДЛО к нам», - отметил Потураев.

Он подчеркнул, что обустройство контрольных пунктов не является признанием того, что Украина потеряла территории, а лишь означает, что «это наши позиции».

«Наши войны - за наших людей, наших граждан. Наши позиции должны выглядеть так: центры предоставления админуслуг, пункты медицинской помощи, рынки, магазины и прочее. Это лицом к людям», - пояснил советник команды президента.

По его словам, могло показаться, что за последние пять лет «Украина такую философия исповедовала - ну вот пострадайте теперь под оккупацией».

«Нет! Другая должна быть философия: они не с трудностями с нашей стороны должны сталкиваться, а с открытым сердцем и душой, с помощью и пониманием и вовлечением в украинскую жизнь», - заявил Потураев.

Как сообщал УНИАН, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о начале "реанимации" Минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.