Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта на Донбассе - Зеленский

Свидетельством отсутствия желания у России урегулировать ситуацию на Донбассе является её отказ поддержать инициативу Украины о введении так называемого «хлебного перемирия» на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Российская Федерация не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта на Донбассе.

Как говорится в сообщении на сайте главы украинского государства, президент Украины во время визита в Канаду провел встречу со специальным представителем США Куртом Волкером.

В частности, Зеленский поблагодарил Волкера за все, что он лично и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.

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В этой связи президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе. Свидетельством этого является «перезапуск» работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации «Нормандского формата» и разведения сил и средств в Станице Луганской.

В то же время, как заявил Зеленский, Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта. В частности, РФ не поддержала предложенное Украиной «хлебное» перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ.