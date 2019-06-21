В разведке рассказали, сколько военных Россия сосредоточила в Крыму

За период аннексии Крыма российское командование развернуло на полуострове межвидовую группировку, общая численность которой на сегодняшний день превышает 30 тыс. военных.

Российская Федерация сосредоточила во временно оккупированном Крыму 30 тыс. военных и до 2025 года планирует увеличить контингент еще на 7-10 тыс.

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Об этом говорится в ответе временно исполняющего обязанности заместителя командира Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого на информационный запрос УНИАН.

«За период аннексии Крыма российское командование развернуло на полуострове межвидовую группировку, общая численность которой на сегодняшний день превышает 30 тысяч человек», - говорится в ответе.

Также отмечается, что до 2025 года не исключается увеличение численности группировки на 7-10 тыс. человек.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределения". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.