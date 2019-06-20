На Донбассе с начала суток в результате обстрелов оккупантов пострадали двое украинских военных (видео)

На Донбассе с начала суток в результате обстрелов оккупантов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение, еще один боевую травму.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook. "С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил: возле Павлополя и в районе Марьинки.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел пять обстрелов позиций Объединенных сил возле Луганского, Травневого, Майорска Новолуганского и Новозвановки.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, еще один - боевую травму. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.