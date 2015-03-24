Боевики до последнего не отпускают украинских офицеров, артиллеристов и добровольцев - эксперт

Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах Игорь Романенко.

"По линии соприкосновения общая интенсивность боевых действий существенно уменьшилась - это факт. Если анализировать первые, сугубо военные, три пункта Минских соглашений - это артиллерийская тишина, отвод тяжелого вооружения и обмен пленных, то по всем этим пунктам есть существенное продвижение вперед. Но с другой стороны, надо говорить, что ни один из этих пунктов не выполнен в полном объеме", - заявил Романенко.

Читайте такжеУкраина готовится к обмену около ста пленныхЧастности Романенко заявил, что не выполняется пункт соглашений по обмену пленных по формуле "всех на всех".

"Очередной обмен пленными был, есть, но не "всех на всех", как прописано в Минских договоренностях. Много кого они задерживают, в первую очередь наших офицеров, специалистов артиллеристов, то есть - наиболее важных военных специальностей, добровольцев - этих они удерживают до последнего и пункт «всех на всех» не выполняется", - заявил Романенко.