Террористы взорвали мост в Трехизбенке - СМИ

Об этом сообщает луганское издание "Информатор".

Как сообщил изданию информированный источник, это произошло 18 марта после того, ккак боевики безуспешно пытались проникнуть из Славяносербска в Трехизбенку, занимаемую украинскими военными.

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В данный момент район взрыва активно обстреливается снайперами боевиков.

Напомним, что 19 марта был подорван последний мост через реку Северский Донец, который соединял Луганск и поселок Станица Луганская.