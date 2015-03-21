Террористы взорвали мост в Трехизбенке - СМИ
00:54, 21 марта 2015Война
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Боевики уничтожили мост в районе села Трехизбенка Луганской области
REUTERS
Об этом сообщает луганское издание "Информатор".
Как сообщил изданию информированный источник, это произошло 18 марта после того, ккак боевики безуспешно пытались проникнуть из Славяносербска в Трехизбенку, занимаемую украинскими военными.
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В данный момент район взрыва активно обстреливается снайперами боевиков.
Напомним, что 19 марта был подорван последний мост через реку Северский Донец, который соединял Луганск и поселок Станица Луганская.
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