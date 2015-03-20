Боевики сегодня 27 раз совершали обстрелы, применяя тяжелое вооружение

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 20 марта, незаконные вооруженные формирования продолжали обстрелы позиций сил АТО. Пытаясь втянуть наши подразделения в вооруженное противостояние, вопреки мирным договоренностям, враг в очередной раз применял вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения», - сказано в сообщении.

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Читайте такжефактически весь день продолжался обстрел города Авдеевка

Также российско-террористические группировки вели огонь из артиллерии, минометов и противотанковых средств по Опытному, Песках, Новотроицкому. Кроме того, неподалеку от поселка Опытное украинские военные вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой противника, которая пыталась проникнуть вглубь нашей территории. Бой длился с 7.20 до 14.20, отмечается в сообщении.

Трижды из стрелкового оружия преступники обстреливали поселок Луганское, что на Артемовском направлении. На Луганщине под обстрелы попали Станица Луганская, Сокольники, Крымское.

На Мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов противник нанес удары в районе поселков Орловское и Чармалык.