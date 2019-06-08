Во Львовской области простились с погибшим на Донбассе военным (видео)

В последний путь украинского бойца на коленях провожали сотни людей.

Во Львовской области простились с воином 17-й отдельной танковой бригады Эдуардом Лазаревым, который погиб 4 июня возле Новоселовки Донецкой области.

В грузовик с продуктами, которым управлял 48-летний водитель-электрик, попала противотанковая управляемая ракета. Вместе с ним погиб еще один военный, другой получил ранения, говорится в сюжете ТСН.

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"Ехали комбат батареи и Эдик на позицию отвезти продукты, а затем они получили распоряжение от командира батальона найти позицию, чтобы прикрывать разведгруппу, и они только подъехали от позиции, от ребят – и так случилось, что ракета прямо в машину попала", - рассказал военнослужащий Сергей Гуляев.

Эдуарда Лазарева призвали в войска в 2015 году. В 2019-м он подписал контракт и вернулся на передовую.

В последний путь на коленях бойца провожали сотни людей. Похоронили его в родном селе Комаровка под звуки военного оркестра.

"Он был очень хорошим человеком. Веселый, улыбающийся. Любил свою дочь, внуков", - говорит родственница погибшего Леся.

Напомним, в течение суток 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Тогда трое украинских военных погибли, еще трое были ранены.