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На Донбассе боевики били из запрещенного оружия: в ответ ранены пятеро оккупантов

08:29, 01 июня 2019
Война
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Украинские защитники в ответ на вражеские обстрелы ранили 5 боевиков / фото mil.gov.ua

За прошедшие сутки, 31 мая, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

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Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Старогнатовка, Майское и Новолуганское.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 31 мая пять оккупантов были ранены", - говорится в сообщении штаба.

От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, офицер ВСУ показал ликвидированных террористов "ЛДНР".

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Теги: #Донбасс#боевики#война#обстрелы