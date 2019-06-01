На Донбассе боевики били из запрещенного оружия: в ответ ранены пятеро оккупантов

В результате вражеских обстрелов ранены двое украинских защитников.

За прошедшие сутки, 31 мая, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

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Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Старогнатовка, Майское и Новолуганское.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 31 мая пять оккупантов были ранены", - говорится в сообщении штаба.

От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, офицер ВСУ показал ликвидированных террористов "ЛДНР".