ОБСЕ зафиксировала в районе донецкого аэропорта применение тяжелой артиллерии

Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 16 марта, пишет zn.ua.

"С 9:17 по 9:57 представители спецмиссии слышали со своего местоположения в центре Донецка (под контролем "ДНР") по крайней мере 16 минометных ударов, по оценкам, из 82-мм и 122-мм калибра. СММ пришла к выводу, что воздействие произошло примерно в 10 км к северо-западу от ее местоположения, в районе донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

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При этом, в районе аэропорта Донецка наблюдатели ОБСЕ слышали более 100 выстрелов (входящих и исходящих).

Как сообщает миссия, выстрелы были произведены из различных видов вооружения, в том числе, тяжелых минометов, танков, артиллерийских орудий и пушек.

Кроме того, миссия ОБСЕ продолжала фиксировать нарушение перемирия в районе Широкино под Мариуполем Донецкой области.