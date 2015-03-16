В районе Донецкого аэропорта могут создать представительство Совместного центра контроля за прекращением огня

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) по 15 марта, опубликованном сегодня.

“15 марта в Соледаре (город подконтрольный Украине, 77 км на северо-восток от Донецка), украинский генерал-майор, председатель украинской части в Совместном центре по контролю и координации (Александр Розмазнин), сообщил, что усилиями Совместного центра была проведена разведка местности Донецкого аэропорта, чтобы определить, где возможно установить постоянное представительство Совместного центра по контролю и координации”, - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод завалами Донецкого аэропорта продолжают находить тела украинских военных - ОБСЕВместе с тем, наблюдатели миссии сообщают, что, находясь в районе Донецкого аэропорта 14 марта, они в 10.37 слышали три легких выстрела пулемета в северо-восточном направлении от расположения представителей миссии рядом со старым терминалом аэропорта. В 11.15 миссия зафиксировала один минометный выстрел с расстояния около 200 м на юго-запад от позиций наблюдателей. Отмечается, что наблюдатели не смогли определить точные позиции, откуда велись эти выстрелы.

15 марта, также во время пребывания возле Донецкого аэропорта, миссия ОБСЕ в 9.50 слышала один взрыв, примерно в 3 км на северо-запад от позиций наблюдателей (примерно в 2 км на юго-восток от нового терминала аэропорта). Представители ОБСЕ не смогли определить тип оружия, которая использовалась в этом случае, а также, был ли это выходной или входной огонь. Кроме того, находясь на тех же позициях, с 9.55 до 10.10 наблюдатели слышали отдельные выстрелы из стрелкового оружия, которые звучали примерно на расстоянии 1 км на северо-запад.

Во время пребывания в Песках миссия ОБСЕ слышала от 10 до 12 минометных взрывов в районе этого населенного пункта. Члены первого украинского добровольческого батальона «Правого сектора» сообщили наблюдателям, что минометный обстрел велся в течение часа на момент приезда миссии на место происшествия. Представители ОБСЕ зафиксировали последствия обстрела, в том числе повреждение крыши здания. На месте миссия не зафиксировала жертв обстрела.