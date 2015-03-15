Боевики за 12 часов 23 раза нарушили перемирие - пресс-центр АТО

Как сообщили в пресс-центре АТО, с 7.00 до 19.00 боевики 23 раза применили оружие против украинских военных.

В частности, бандформирования 11 раз применили минометы и гранатометы, дважды - танки и 7 раз стрелковое оружие.

Наибольшее количество таких инцидентов зафиксировано на Донецком направлении. В частности, в 9.20 враг из танков бил по Пескам, в 13.00 - по Авдеевка. С 16.25 до 16.50 по Пескам боевики нанесли удары с 82 - и 120-миллиметровых минометов, говорится в сообщении.

Читайте такжеВечером террористы обстреляли Широкино из "отведенных" минометов - сектор "М"На Мариупольском направлении российско-террористические группировки дважды применили стрелковое оружие против сил АТО в районе Широкино и Чермалыка.

В 17.20 по Широкиному боевики вели огонь из 120-миллиметрового миномета.

На Луганском направлении зафиксирован факт использования стрелкового оружия боевиками вблизи поселка Сокольники.