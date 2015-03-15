В подконтрольных боевикам районах разрушено более тысячи объектов "Укрзализныци"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Пророссийские бандформирования каждый раз демонстрируют, что единственное, на что они способны, это нести боль и разрушения», - сказал Лысенко.

Читайте такжеПравительство утвердило новый список объектов, имеющих стратегическое значениеПо его словам, боевики разрушили также 416 объектов на территориях, подконтрольных украинской власти, из которых 242 уже восстановлено, остальные объекты будут восстановлены в течение текущего года.