Боевики за день 24 раза обстреляли силы АТО из артиллерийских систем

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«В зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы украинских позиций. Противник применяет не только стрелковое оружие, но и 120-миллиметровые минометы, 152-миллиметровые артиллерийские системы, пытаясь тем самым навязать Вооруженным силам Украины боевое противостояние и обвинить наших военных в срыве мирных договоренностей», - говорится в сообщении.

«Сегодня с 7 утра до 9.30 противник из 152-миллиметровых артиллерийских систем и минометов нанес удары по поселкам Лозовое и Луганское на Артемовском направлении», - сообщают в штабе АТО.

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Кроме того, как отмечают в штабе, около 11.00 неподалеку от населенного пункта Довгое, также на Артемовском направлении, произошло боевое столкновение наших подразделений с противником.

Также минометных обстрелов подверглись позиции сил АТО вблизи Авдеевки, Песков, Опытного, на Донецком направлении.

Всего сегодня с 5.00 до 18.00 враг 24 раза нарушил режим прекращения огня.