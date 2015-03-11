ВСУ не отведут все оружие до полной уверенности в аналогичных действиях противника - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Уже проведен четвертый этап отвода этих вооружений с нашей стороны. Дело в том, что полностью отводить это вооружение мы не будем, поскольку у нас нет подтверждения, что то же сделал противник. Поэтому обнажать передний край, где осталось тяжелое пехотное вооружение, которым временно можно остановить наступающие силы, чтобы была возможность вернуть нашу артиллерию на передовую, было бы неправильно, и преступно оставлять бойцов без прикрытия", - сказал Лысенко.

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Напомним, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангела Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.