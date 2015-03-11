За сутки боевики 37 раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Вчера, 10 марта, противник обстрелял украинские позиции 37 раз. Наиболее неспокойной остается ситуация в районе с. Широкино, Гранитное и Чермалык на Мариупольском направлении, в районе Донецкого аэропорта, в районе г. Дзержинск возле Горловки и у с. Сокольники на Бахмутской трассе", - сказал Лысенко.

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В то же время, по его словам, после полуночи боевики проявляли активность лишь вблизи Авдеевки и Опытного, где было зафиксировано 3 обстрела из гранатометов. "На других направлениях в эту пору суток ситуация оставалась спокойной", - отметил Лысенко.