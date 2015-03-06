За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных - Лысенко
12:56, 06 марта 2015Война
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За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, четверо бойцов получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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