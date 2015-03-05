Украинские военные отбили ночной штурм Широкино

За прошедшие сутки боевики с целью провокаций продолжали обстрелы позиций украинских войск. Боевики 40 раз нанесли огневые удары по силам антитеррористической операции и мирным населенным пунктам.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Донецкое направление и в дальнейшем остается горячим. Здесь под огонь из разных видов оружия попали Авдеевка, Опытное, Пески", - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении из минометов и БМП обстреляли поселок Широкино. А около полуночи украинские военные отбили штурм боевиками этого населенного пункта.

"На Артемовском направлении противник вел огонь по Ленинскому, Лозовому и Майорскому. А в 12.03 враг применил реактивные системы залпового огня и артиллерию по юго-восточной окраине поселка Кодыма, где нет сил АТО", - подчеркивают в штабе.

На Луганском направлении обстрелам подверглись Счастье и Сокольники.

Всего за сутки враг 17 раз применял артиллерию, минометы и гранатометы, 23 раза стрелковое оружие, дважды огонь велся из зенитных установок.