Волонтеры запускают курсы менеджмента для украинских военных

Трехдневное обучение будет проходить в пунктах постоянной дислокации бригад в виде интерактивных лекций с практическими заданиями.

Волонтеры фонда “Повернись живим” запускает собственную образовательную программу для военных. С 15 по 17 апреля курс “Менеджмент и лидерство в воинском подразделении” первыми пройдут военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады, говорится на сайте организации.

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По словам руководителя направления по работе с военными “Повернись живим” Натальи Калмыковой, на просьбу Фонда армейцев будут учить преподаватели Украинского католического университета (УКУ).

“Программа рассчитана на офицеров - командиров рот и командиров других подразделений бригады с аналогичными задачами. До конца года планируем обучить около 120 военных в шести бригадах, то есть, по 20 представителей младшего офицерского состава с каждой. Непосредственным обучением будут заниматься специально приглашенные преподаватели УКУ. Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ поддержали инициативу Фонда, поэтому в дальнейшем планируется внедрение программы в программы военных вузов”, - прокомментировала Калмыкова.

По словам руководительницы направлении, трехдневное обучение будет проходить в пунктах постоянной дислокации бригад в виде интерактивных лекций с практическими заданиями. Командиры проходить обучение по рекомендации непосредственного руководства или же по собственному желанию.

“Основа армии - люди. Их собственное развитие и развитие их навыков управления - это инвестиция в будущее. На самом деле, навыки менеджмента и лидерства являются обязательными, как для гражданских, так и военных руководителей. От их слаженных действий зависит успех их подчиненных, а в случае с армейцами - успех выполнения боевых задач на передовой Донбасса”, - подытожила Калмыкова.