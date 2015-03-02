За сутки в зоне АТО погиб 1 военный, 4 получили ранения
12:58, 02 марта 2015Война
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За минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины погиб 1 военнослужащий, 4 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, 4 получили ранения", - сообщил Лысенко.
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